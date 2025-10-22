Álvarez analiza a Lanús de cara al partido por Copa Sudamericana: "Es un equipo organizado y práctico, sabe a lo que juega"

Falta un día para el partido entre Universidad de Chile y Lanús en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Y como es habitual, en la antesala al cotejo el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, habló en conferencia de prensa.

En la ocasión, el estratego argentino valoró los trabajos del conjunto estudiantil: "Tuvimos una semana larga después de mucho tiempo. Pudimos recuperar a casi todos, salvo Nicolás Fernández, que está con una molestia".

Explicó que "(Lucas) Di Yorio es un jugador potente, con necesidad de espacio. Contreras tiene buena técnica en espacio reducidos. (Nicolás) Guerra es un 9 con movilidad, con una técnica de asociación en un espacio intermedio entre el ataque y el mediocampo".

Sobre el elenco trasandino, sostuvo que "es un equipo organizado y práctico, sabe a lo que juega. Hay virtudes en todo el equipo que hacen que funcione, no solo Marcelino Moreno".

Además, aclaró que el no jugar hace diez días no influirá en su equipo, en comparación con un cuadro granate que en ese mismo tiempo sumó victorias sobre Independiente y Godoy Cruz: "Somos un equipo con ritmo. Si nos enfocamos en esta recta final, desde el último partido con Palestino a aquí, solo cuatro jugadores jugaron ese partido del viernes y no todos completaron los 90 minutos. Llegamos bastante parejos, no es una preocupación".

En cuanto a la visita de este domingo al estadio Claro Arena para enfrentar a la Universidad Católica, Álvarez comentó: "Siempre nos vamos a enfocar en el próximo paso, entregando lo máximo. Es una mentalidad responsable, centrarnos siempre en dar lo mejor en el día a día, que te aumenta las posibilidades de ganar. Mientras los partidos estén en programación, uno puede dar puntos de vista, pero cuando ya está fijada la programación, hay que aceptarlo, prepararse y ganar. Eso es lo que haremos el domingo".

