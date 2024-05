Almirón defiende retorno de Vidal a Chile tras dichos de Bravo: "No lo veo sufrir, sabe que el fútbol es así"

Gran revuelo generaron las palabras de Claudio Bravo, quien en una reciente entrevista reveló que no está en sus planes un posible retorno a jugar por algún club de nuestro país, poniendo de ejemplo a Arturo Vidal, quien luego de 17 años en el extranjero volvió a Colo-Colo.

"Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede", comentó el guardameta a Canal 13, puntualizando que "no tengo la necesidad de regresar a Chile".

Ante estos cuestionamientos, el técnico del "Cacique", Jorge Almirón, salió a respaldar la decisión del "King", aclarando de entrada que "no tengo el gusto de conocer a Claudio, pero tiene mucha experiencia y está actualmente vigente, entonces no tengo consejos porque no lo conozco; si lo conociera, charlaría con él, pero no lo conozco".

En la misma línea, indicó que "puedo hablar de Arturo, habría que aprovecharlo, cuando está en un equipo tan grande se le exige más, pasa en todo el mundo, y depende del equipo. Acá es la figura y siempre se le va a cargar más a la figura y él lo sabe llevar porque está acostumbrado, siempre lo ha hecho".

El entrenador subrayó que "no lo veo sufrir, entrena bien, sabe que el fútbol es así, no lo veo con tanto dramatismo, preocupado, viene y disfruta el día a día, depende mucho, nosotros estamos creciendo como equipo y el jueves (ante Fluminense por Copa Libertadores( será una linda prueba, no puedo decir mucho".

De cara al choque con el combinado brasileño, el DT sostuvo que "es muy importante, trascendental para el grupo, los que van a jugar lo harán bien, tengo varios en buen momento. (Leonardo) Gil no va a jugar, está suspendido, va a jugar Vicente Pizarro".

Finalmente, Almirón declaró que "son sensibles las bajas que tenemos -tampoco estará Arturo Vidal-, pero el equipo llega bien. Veremos cómo se va desarrollando el partido, uno siempre entra a ganar. Las 42.000 personas vienen a ver que el equipo gane. Entendemos la grandeza del rival, pero hicimos un buen partido allá y la confianza en el equipo está de que se pueda repetir".

