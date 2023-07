Alfredo Stöhwing confirmó que no llegarán más refuerzos a Colo-Colo tras las incorporaciones de Opazo y Parra

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, volvió a alzar la voz ante los constantes pedidos de refuerzos por parte del técnico Gustavo Quinteros.

Ante la consulta de los medios presentes a las afueras del estadio Monumental, el mandamás de la concesionaria que admnistra al "albo" aseguró que "con la firma de Pablo (Parra), que ya está hecha y debería ser presentado en los próximos días, debería estar cerrado el plantel, salvo alguna cosa excepcional que ocurriera".

En la misma línea, explicó que "no tenemos cupos de extranjero y no hay jugadores chilenos disponibles y, no es por menospreciarlos, que el técnico haya solicitado como que pudiera hacer diferencia en el plantel".

Por otra parte, negó que en la directiva de Blanco y Negro hayan recibido propuestas de otros equipos por alguno de sus jugadores, en medio de los rumores que apuntan a un interés de clubes belgas en contar con el joven delantero Damián Pizarro.

Al respecto, el dirigente indicó que "siempre estamos dispuestos a analizar cualquier oferta que llegue por cualquier jugador, porque es parte de lo que debería hacer un club de fútbol. En principio estamos con el plantel. Lo ideal sería terminar con el mismo plantel a fin de año".

