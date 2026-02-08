Alexis y Suazo dijeron presente en heroico empate del Sevilla ante Girona

Con presencia chilena en ambas mitades, Sevilla logró un emotivo empate 1-1 frente a Girona, en un duelo clave por la permanencia en La Liga de España, disputado este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El encuentro estaba programado originalmente para el sábado, pero las adversas condiciones climáticas en Andalucía obligaron a su reprogramación, con el objetivo de resguardar la seguridad de jugadores y asistentes.

El inicio fue un golpe duro para el conjunto local. Apenas a los 2 minutos, Thomas Lemar abrió la cuenta para Girona con un remate rasante al primer palo, sorprendiendo a una defensa sevillana que aún no lograba acomodarse en el campo.

Pese a los intentos de reacción del equipo dirigido por Matías Almeyda, fue la visita quien dominó gran parte del primer tiempo. Las notables intervenciones del portero Odisseas Vlachodimos (12’, 30’ y 39’) evitaron que Girona se fuera al descanso con una ventaja mayor. Gabriel Suazo fue titular y disputó la primera mitad.

En el complemento, Sevilla mostró otra actitud. Suazo fue reemplazado por Joaquín Martínez, quien resultó clave en la remontada anímica del equipo con varias llegadas de peligro. Recién en el minuto 74 ingresó Alexis Sánchez, sustituyendo a Akor Adams, decisión que generó molestia en parte del público, aunque el chileno aportó movilidad y participó en una clara ocasión de gol (85’).

El cierre fue dramático. Enrique Salas marcó el empate en el 90+2’, y cuando parecía que Girona se quedaba con la última palabra tras un penal, Vlachodimos contuvo el disparo de Cristhian Stuani, sellando una igualdad que dejó al Sevilla con 25 puntos, apenas tres sobre la zona de descenso.

El próximo desafío del elenco andaluz será el sábado a las 14:30 horas de Chile, cuando reciba a Deportivo Alavés, otro rival directo en la lucha por mantenerse en Primera División.

PURANOTICIA