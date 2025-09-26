Alexis Sánchez sería nuevamente suplente en duelo de Sevilla ante Rayo Vallecano

Por más que Alexis Sánchez haya sido figura en sus dos primeros partidos en el Sevilla, incluso marcando un gol, al delantero chileno no le alcanzaría para ser titular en el cuadro andaluz.

El goleador histórico de la Roja tuvo que ingresar desde el banco en la derrota del martes frente al Villarreal y para el cotejo de este domingo ante el Rayo Vallecano tampoco iría de la partida.

Así lo adelantó el Diario de Sevilla, que sostuvo que Rubén Vargas, Isaac Romero y Chidera Ejuke se perfilan como los delanteros que arrancarán en la oncena, por lo que el tocopillano otra vez tendría que esperar su lugar como suplente.

De esta manera, el conjunto andaluz alinearía con Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Andrés Castrín, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoumé; Rubén Vargas, Chidera Ejuke e Isaac Romero.

Cabe consignar que el partido entre Rayo Vallecano y el Sevilla, por la séptima fecha de la Liga española, está programado para este domingo 28 de septiembre a las 09:00 horas de Chile.

