Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Alexis Sánchez sería nuevamente suplente en duelo de Sevilla ante Rayo Vallecano

Alexis Sánchez sería nuevamente suplente en duelo de Sevilla ante Rayo Vallecano

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Diario de Sevilla adelantó que Rubén Vargas, Isaac Romero y Chidera Ejuke se perfilan como los delanteros que arrancarán en la oncena titular del partido de este domingo.

Alexis Sánchez sería nuevamente suplente en duelo de Sevilla ante Rayo Vallecano
Viernes 26 de septiembre de 2025 14:37
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Por más que Alexis Sánchez haya sido figura en sus dos primeros partidos en el Sevilla, incluso marcando un gol, al delantero chileno no le alcanzaría para ser titular en el cuadro andaluz.

El goleador histórico de la Roja tuvo que ingresar desde el banco en la derrota del martes frente al Villarreal y para el cotejo de este domingo ante el Rayo Vallecano tampoco iría de la partida.

Así lo adelantó el Diario de Sevilla, que sostuvo que Rubén Vargas, Isaac Romero y Chidera Ejuke se perfilan como los delanteros que arrancarán en la oncena, por lo que el tocopillano otra vez tendría que esperar su lugar como suplente.

De esta manera, el conjunto andaluz alinearía con Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Andrés Castrín, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoumé; Rubén Vargas, Chidera Ejuke e Isaac Romero.

Cabe consignar que el partido entre Rayo Vallecano y el Sevilla, por la séptima fecha de la Liga española, está programado para este domingo 28 de septiembre a las 09:00 horas de Chile.

PURANOTICIA

Cargar comentarios