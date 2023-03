Alexis Sánchez recordó su frustrado paso al City y reveló en qué equipo le gustaría retirarse

Si bien han pasado meses desde que dejó el Inter de Milán para fichar en el Olympique de Marsella, donde vive un gran presente, Alexis Sánchez todavía recuerda su paso por el cuadro lombardo.

En el conjunto "neroazzurro", el goleador histórico de la Roja conquistó títulos, pero nunca pudo consolidarse como un titular indiscutido.

"Estaba tranquilo en Inter... ¿me dieron oportunidad para demostrar? Yo decía que si me hacen jugar y ando mal, critíquenme. Tendrían razón, pero si me critican y no tengo tiempo para demostrar... era injusto. Era un león enjaulado", reconoció el tocopillano en conversación con TVN.

"Yo una vez le dije a (Simone) Inzaghi que si no me hacían jugar con el Milan, íbamos a perder. En doble sentido, pero le dije 'míster, podemos perder, ojo'. Y pasó. No le dije nada, tenía que ser como un elefante: boca chica y oreja grande. Ahora el Inter hace portada porque hubo una pérdida, pero ¿por qué no me hiciste jugar?", añadió.

Además, admitió que pese a vivir una magra experiencia en el Manchester United, no se arrepiente de haber recalado en Old Trafford y también que estuvo muy cerca del Manchester City: "Hablaba todos los días con (Pep) Guardiola, era como mi papá en Barcelona y en el City. Estaba todo listo (para ir al City) y (Arsene) Wenger no me dejó. Un jugador no se quiso venir. ¿Qué iba a hacer si quería jugar Champions? En ese momento, me llamó (José) Mourinho".

"No fue por dinero, era lo mismo. (Mourinho) me ofreció la '7', jugar en Champions y me dijo que íbamos a ganar todo. ¿Un chileno en el United? ¿Con la '7' de Ronaldo, Cantona y Beckham? No sabía lo que iba a pasar con el City y la historia pesó. No me arrepiento, las cosas pasan por algo", agregó.

También, Sánchez sorprendió y confesó dónde le gustaría terminar su carrera: "Mi sueño es terminar mi carrera en Tocopilla, en Tercera División. Sí, es un sueño que tengo. Me gustaría partir en Tercera, después subir a la B y a Primera. Cuando voy al norte y estoy relajado, veo que hay niños jugando en canchas de tierra. Hay muchos niños que quieren ser como yo. ¿Si me gustaría crear un equipo? Sí, y enseñarle mi estilo de juego".

"No sé si me veo jugando en Chile, a veces es un sacrificio. No me gustaría venir y no demostrar. Me gustaría, pero bien físicamente. ¿En la U? Sí, en la U, la UC o Colo-Colo... así es el fútbol y me abro a todas las posibilidades", completó.

PURANOTICIA