Alexis Sánchez podría seguir en Sevilla: club confirma negociaciones para su continuidad

A pocas semanas de que finalice su vínculo contractual con el Sevilla, Alexis Sánchez aún no define su futuro, aunque en las últimas horas surgieron señales positivas respecto a una eventual permanencia en el cuadro andaluz.

Si bien durante los últimos meses diversos medios españoles daban prácticamente por hecho que el delantero chileno abandonaría el club al término de la temporada, el escenario habría cambiado y ahora existe una posibilidad concreta de que continúe vistiendo la camiseta del conjunto nervionense.

La propia institución confirmó este viernes que ya se encuentra en conversaciones con el entorno del tocopillano para intentar alcanzar un acuerdo.

Consultado sobre la situación del máximo goleador histórico de la selección chilena, el nuevo director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, señaló: "Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo".

Además, profundizó sobre las tratativas entre ambas partes y aseguró que: "El objetivo es darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir".

Uno de los principales puntos por resolver es el aspecto económico. No obstante, según informó recientemente la prensa española, la propuesta del Sevilla contempla mantener el salario actual del atacante, cifra que superaría levemente el millón de euros por temporada.

De esta forma, el futuro de Alexis Sánchez continúa abierto, aunque las negociaciones en curso alimentan la opción de que el chileno siga ligado al club para la próxima campaña.

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