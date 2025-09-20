Alexis Sánchez marca su primer gol en su regreso a España y le da el triunfo a Sevilla

Alexis Sánchez ya empezó a escribir su historia en Sevilla.

Y es que, si ya había dado una asistencia de taco en su debut en el cuadro español, este sábado se anotó con su primer tanto con su nueva camiseta en el triunfo de Sevilla por 2-1 ante Alavés como visita, en el marco de la quinta fecha de la liga española.

Sánchez entró desde la banca a los 14’ de juego por el lesionado Alfon González cuando el partido lo ganaba Sevilla por 1-0 con anotación de Rubén Vargas.

Sin embargo, tres minutos después del ingreso del tocopillano, Alavés logró el empate por intermedio de un penal ejecutado por Carlos Vicente.

De ahí en adelante, el cuadro dirigido por Matías Almeyda volvió rápidamente a controlar el juego y con la batuta de Alexis Sánchez se aproximó en varias oportunidades al arco defendido por Antonio Sivera.



En el segundo tiempo vino el premio para Sevilla y para el Niño Maravilla.

A los 67’, José Ángel Carmona ganó la banda derecha y lanzó el centro para que Alexis ingresara por el medio y, de cachetada, anotara el gol del triunfo para Sevilla.

El jugador nacional cortó así una larga sequía goleadora personal puesto que no convertía desde su paso por Inter de Milán. En esa ocasión (1 de abril de 2024), el delantero chileno anotó ante Empoli.



En la victoria sevillana también jugó los 90 minutos el otro chileno de la plantilla: el lateral Gabriel Suazo quien fue amonestado a los 84’.

Con este triunfo, Sevilla escaló al octavo lugar de la liga española con siete puntos.

PURANOTICIA