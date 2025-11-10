Alexis Sánchez ilusiona a los hinchas del Sevilla al dar una pista sobre su regreso tras sufrir lesión

Alexis Sánchez estaría cerca de dejar atrás la lesión que cortó su seguidilla de partidos en el Sevilla, ilusionando a la hinchada blanquirroja con su presencia en el derbi ante Real Betis, programado para el domingo 30 de noviembre.

Sin ir más lejos, el propio "Niño Maravilla" publicó una imagen en sus redes sociales en la cual escribió "back soon" (pronto de vuelta), dando a entender que estaría cerca de dejar atrás sus problemas físicos.

Por su parte, El Desmarque apuntó que de cara al choque con el elenco que adiestra Manuel Pellegrini, los esfuerzos del cuadro nervionense están puestos en el retorno del propio tocopillano y del español César Azpilicueta.

Si bien este último recayó en la última sesión de entrenamiento previa al duelo del sábado ante Osasuna, la mejoría del nacional llena de esperanzas al conjunto que dirige Matías Almeyda.

"El chileno tenía un pronóstico que le llevaba hasta la primera semana de diciembre lesionado, pero su experiencia, su recorrido, hacen que conozca a la perfección su cuerpo y hay alguna, también mínima, posibilidad de que pueda estar disponible ante el Betis", puntualizaron desde el citado medio.

(Imagen: @alexis_officia1)

