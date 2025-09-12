Alexis Sánchez debutó con una brillante asistencia en el empate del Sevilla por la liga de España

Alexis Sánchez tuvo este viernes su anhelado debut con el Sevilla y rápidamente se encargó de acallar las críticas que suscitó su llegada, entregando una asistencia en el empate a dos ante Elche en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El el partido válido por la cuarta fecha de La Liga, Gabriel Suazo también sumó minutos en el elenco "nervionense".

Aunque la visita arrancó mejor y tuvo la primera ocasión de peligro en los pies de Rafael Mir (21'), fueron los dueños de casa quienes tomaron la delantera con un zapatazo de Isaac Romero, quien aprovechó un pivoteo y remató de derecha al borde del área (27').

Sin embargo, los pupilos de Matías Almeyda no pudieron sostener el ritmo y el cuadro ilicitano retomó el control de las acciones y con un cabezazo de Víctor Chust (29') y un tiro de Martim Neto (45+4') estuvieron cerca de emparejar las cifras.

Romero había aumentado las cifras en el inicio del complemento, pero la conquista fue anulada por fuera de juego (46') y poco después cayó el tanto del forastero a través de André da Silva, quien conectó de primera un centro raso de Neto (54').

Cuando se cumplió la hora de juego, el adiestrador del conjunto andaluz ordenó el ingreso de los chilenos y antes de que pudieran destacar, Suazo cometió una infracción que terminó en un tiro libre impecable de "Rafa" Mir, que significó la remontada de los franjiverdes.

A pesar de este garrafal fallo, el lateral izquierdo igualmente se lanzó al ataque y en el 87' metió un pase filtrado para Sánchez, que a su vez asistió de taco a Gerard Fernández y con un derechazo colocado, "Peque" marcó una igualdad que los blanquirrojos pudieron festejar después que el VAR corrigiera un offside pitado por el colegiado.

Con este formidable debut del "Niño Maravilla" en Nervión, el equipo de los criollos llegó a cuatro puntos en el torneo y escaló hasta la undécima ubicación.

El próximo sábado a las 13:30 horas, Sevilla volverá a la acción para visitar a Deportivo Alavés.

(Imagen: @OptaJose)

