Alexander Aravena por su llegada a la Roja: "Me he sentido contento, feliz de estar acá y aprender de los más grandes"

La selección nacional continúa con su preparación con miras a su primer duelo del año, cuando se enfrenten este lunes a las 21:30 en un amistoso ante su similar de Paraguay.

Con miras al choque frente a los guaraníes, este jueves la Roja disputó un duelo de entrenamiento con un elenco de proyección de Magallanes, anotándose una contundente victoria por 8-1.

Una de las principales figuras del conjunto criollo fue el delantero de Universidad Católica Alexander Aravena, quien se matriculó con dos goles y al término del encuentro expresó su gratitud por ser nominado a jugar por Chile.

"Estuvieron buenos los goles, ojalá sigan. En uno me pasé al arquero. Me he sentido contento, feliz de estar acá y aprender de los más grandes", apuntó el "Monito".

En la misma línea, el atacante indicó que "busco aprender de todos acá, estoy contento de estar con ellos. Tengo que ir paso a paso, ya sea si me toca jugar o en la banca. Tengo que estar preparado".

Por último, el ex Ñublense aseguró que "vamos a hacer bien las cosas, nos estamos preparando para eso. Me sentí cómodo entrenando hoy, feliz de aportar y marcar".

PURANOTICIA