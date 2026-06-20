Alemania revirtió el partido, le ganó a Costa de Marfil y se clasificó a los 16avos del Mundial 2026

Costa de Marfil estuvo a punto de dar el batacazo de la jornada, pero no aguantó y Alemania revirtió el partido en la última jugada para imponerse 2-1 en el Estadio Toronto y asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Los ganadores pasaron la primera fase después de dos eliminaciones en esta ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022.

La pausa de hidratación marcó un antes y un después en el primer tiempo, ya que los germanos fueron los protagonistas en el tramo inicial. A los 13 segundos avisaron con un remate fallido de Kai Havertz, quien también generó un cabezazo rechazado por el arquero Yahia Fofana antes de completar el cuarto de hora. Incluso, le anularon un gol a Aleksandar Pavlović por infracción sobre Fofana en el área.

A partir de ahí, se procedió a frenar las acciones para que ambos equipos renueven sus ideas en cada uno de sus bancos. Y, a su regreso, el equipo dirigido por Emerse Faé tuvo una propuesta más audaz, y tuvo premio. Un desborde de Yan Diomande desde el lado izquierdo terminó en un centro al área para Amad Diallo. Su remate fue rechazado en el rectángulo menor y, en el rebote, Frank Kessié facturó para el 1-0 en Canadá.

El plantel de Julian Nagelsmann acusó el golpe porque demoró en volver a recuperar la tenencia de la pelota, sumado a mostrarse muy dependiente de la gambeta de Jamal Musiala. La construcción del juego fue una deuda pendiente en este cierre, y casi paga caro una pérdida en ataque finalizada con un tiro de Ange Bonny a las manos de Manuel Neuer. Segundos después, los europeos volvieron a anotar un gol a través de Havertz, aunque la alegría duró poco porque invalidaron la jugada por una infracción previa a Odilon Kossounou.

Ya en el segundo tiempo, Costa de Marfil cometió el pecado imperdonable de no liquidar el partido con los intentos fallidos de Christ Inao Oulaï y Yan Diomande. Esos errores en la definición los lamentó en su propio arco a los 67 minutos del tiempo general. Deniz Undav y Nadiem Amiri, dos de los cambios introducidos por Nagelsmann, se combinaron en mitad de cancha y la jugada fue resulta por Undav en el área con un toque a la red para anotar el empate.

En el final, Alemania tuvo oportunidades para ganarlo, pero debió esperar hasta los 93 minutos para cantar victoria con otro gol de la figura de la cancha: Deniz Undav. El atacante del Stuttgart también había sumado minutos en el primer compromiso ante Curazao, donde anotó un gol y brindó dos asistencias. Es el máximo goleador del presente Mundial con tres tantos, junto a Lionel Messi y el canadiense Jonathan David.

Este resultado también posibilitó que Manuel Neuer celebre este día especial con todos los honores porque el hombre del Bayern Múnich alcanzó los 21 partidos en Mundiales y superó al francés Hugo Lloris (20) como el arquero con más presencias en Copas del Mundo. El emblema de 40 años también registró participaciones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A nivel general, el líder de la estadística es Lionel Messi (27).

Ahora, ambos equipos colocarán su mirada en la última fecha, que se jugará con ambos duelos en simultáneo este jueves desde las 17:00 horas. Costa de Marfil se medirá a Curazao en Filadelfia y Alemania chocará con Ecuador en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

PURANOTICIA / INFOBAE.COM