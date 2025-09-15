Alejandro Tabilo ya tiene rival y programación para su debut en qualy del ATP 250 de Chengdú

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) tuvo un buen inicio de gira por Asia, pues la semana pasada alcanzó la final en el Challenger de Guangzhou, en su primer torneo de su periplo por China.

Ahora, el tenista chileno se alista para disputar la qualy del ATP 250 de Chengdú, donde ya tiene rival y programación para su debut.

"Jano", quien es el cuarto cabeza de serie de la fase previa, enfrentará al local Rigele Te (555°), quien ingresó a las clasificaciones al recibir un wildcard (invitación).

El partido fue programado para este martes en el tercer turno de la cancha central, cuya acción comienza a las 2:00 de la madrugada chilena. Con ese panorama, el criollo estaría jugando a eso de las 5:00 horas.

En caso de vencer, Tabilo buscará el paso al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú frente al ganador de la llave entre el sudafricano Lloyd Harris (258°) y el estadounidense Zachary Svajda (129°), sexto sembrado.

PURANOTICIA