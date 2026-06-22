Alejandro Tabilo ya tiene rival y horario para su esperado debut en el ATP 250 de Mallorca

El chileno Alejandro Tabilo (33° del mundo) disputará esta semana el ATP 250 de Mallorca, en España, torneo que marcará su último apronte antes de su participación en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

En su condición de cuarto cabeza de serie, el nacional quedó libre en primera ronda y avanzó directamente a los octavos de final, donde ya tiene rival confirmado y programación.

“Jano” enfrentará en un duelo inédito al húngaro Fabian Marozsan (62°), quien este lunes eliminó al jugador proveniente de la qualy, el eslovaco Alex Molcan (102°), por parciales de 2-6, 7-6 (10) y 7-6 (5), en un partido donde salvó tres puntos de partido en el tiebreak del segundo set.

El compromiso fue programado para este martes en el primer turno del Grandstand, la segunda cancha en importancia del certamen, por lo que está fijado para las 06:00 horas de Chile.

El torneo español trae buenos recuerdos para el tenista nacional, ya que en la edición 2024 se consagró campeón, tras vencer en la final al austríaco Sebastian Ofner.

Ese título correspondió al segundo trofeo ATP de su carrera y además al primer campeonato en superficie de pasto logrado por un chileno en la historia del circuito.

Sin embargo, en la temporada pasada Tabilo no pudo defender la corona, luego de perderse toda la gira sobre césped debido a una lesión que lo marginó del circuito en ese período.

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