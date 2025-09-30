Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el main draw del Masters 1000 de Shanghái

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) ya está en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái. El chileno superó la qualy al derrotar durante la madrugada nacional de este martes al francés Harold Mayot (150°) por 6-3 y 6-4 y se anotó en el main draw del cuadro principal del certamen más importante que se disputa en Asia.

Y "Jano" ya conoció al rival que tendrá en su estreno en la fase estelar, pues el sorteo emparejó al zurdo nacional con el estadounidense Marcos Giron (48°), quien viene de hacer cuartos de final en Chengdú y perder en su debut en Tokio.

Este será el segundo duelo entre ambos y primero a nivel de un main draw, porque la única vez que se midieron fue en la qualy del Masters 1000 de Madrid en 2022, y en arcilla, con victoria para el criollo.

En caso de vencer al norteamericano, a "Ale" lo esperaría en segunda ronda el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 12° cabeza de serie.

El estreno del pupilo de Horacio Matta será el jueves, debido a que la organización programó para el miércoles los partidos de la parte baja, y el chileno va por el sector alto del main draw.

Consignar que Tabilo lleva un tremendo registro en esta gira por Asia de 13 victorias y solamente dos derrotas, tras la final en el Challenger de Guanghzou y el título en el ATP 250 de Chengdú viniendo desde la qualy.

