Alejandro Tabilo ya tiene programación para hacer su debut en el ATP de Bastad en Suecia

Alejandro Tabilo (31° del mundo) se alista para debutar en el ATP 250 de Bastad, en Suecia, donde volverá al cuircuito tras su temprana eliminación en Wimbledon.

El tenista chileno quedó libre en primera ronda en su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a octavos de final, donde enfrentará al qualy argentino Lautaro Midón (213°), quien el martes eliminó a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por 3-6, 6-4 y 6-2.

Y el partido entre el nacional y el trasandino ya tiene programación, pues la organización del torneo sueco fijó el cotejo para este jueves en el tercer turno del court central. Considerando que la acción arranca a las 05:00 horas chilena, el encuentro comenzaría a eso de las 99:00 de nuestro país.

Consignar que "Jano" ya derrotó a Midón en el único enfrentamiento previo. Fue este año, a fines de enero, cuando el zurdo nacido en Canadá se impuso en cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.

Consignar que Tabilo buscará terminar con una racha de cuatro derrotas consecutivas y volver a los festejos, lo que no logra desde su victoria ante el francés Moise Kouamé por la tercera ronda de Roland Garros.

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