Alejandro Tabilo ya tiene hora para su debut en el Masters de Madrid: Enfrentará al peligroso francés Valentin Royer

Actualmente, el único tenista nacional con presencia garantizada en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid es Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP). Esto ocurre a la espera de saber si Cristian Garin (85°) logra acceder al torneo mediante el cupo de lucky loser (perdedor afortunado de la qualy), vacante que se generó tras la baja del británico Jack Draper.

Para su estreno en el main draw de la Caja Mágica, la primera raqueta nacional ya cuenta con programación definida. En esta instancia inicial, enfrentará al francés Valentin Royer (72°), en lo que marcará la primera vez en el circuito que ambos se vean las caras.

El duelo de "Jano" fue fijado por la organización del certamen español para este miércoles. Su compromiso se llevará a cabo en el segundo turno del court 3, justo a continuación del cotejo que protagonizarán el checo Tomas Machac y el argentino Francisco Comesaña, que arrancará a las 5:00 horas chilena. Con esto, se estima que el encuentro del chileno sería a eso de las 7:00 horas.

El partido asoma complicado para el zurdo nacido en Canadá. El galo llega a este cruce exhibiendo un buen ritmo competitivo, luego de ser finalista el domingo pasado en el Challenger de Oeiras III, donde perdió la definición ante el ruso Roman Safiullin.

En caso de vencer al francés, Tabilo se medirá en segunda ronda con Jiri Lehecka (14°), quien quedó libre en primera fase en su condición de 11° cabeza de serie. Al checo ya lo enfrentó hace dos semanas en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo; en aquella oportunidad, el nacional cayó de manera dolorosa al sufrir una remontada por 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

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