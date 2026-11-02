Alejandro Tabilo vuelve a caer ante Rafael Jódar y suma su cuarta derrota consecutiva frente al español

No hay caso. Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) sigue sin encontrar respuestas ante Rafael Jódar (10°), quien volvió a imponerse sobre el tenista chileno en el circuito.

Tras vencerlo en el primer enfrentamiento entre ambos, disputado en marzo pasado en el Masters 1000 de Indian Wells, el nacional no ha podido volver a encontrarle la mano al español, quien se ha convertido definitivamente en su "bestia negra". De hecho, con este nuevo resultado, sumó su cuarta derrota consecutiva frente al europeo.

"Jano" venía de sufrir una contundente derrota la semana pasada, en su debut en el ATP 500 de Basilea, y ahora el sorteo volvió a cruzarlo con el madrileño en la primera ronda del Masters 1000 de París. El español, que este lunes estrenó su condición de top ten, volvió a ser su pesadilla y se impuso cómodamente por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 16 minutos de partido.

En el primer set, el chileno logró ilusionarse al conseguir un quiebre en el tercer game. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en el siguiente juego su rival recuperó inmediatamente el break. A partir de ahí comenzó el declive del zurdo nacido en Toronto, pues el hispano se mostró sólido con las devoluciones, consiguió dos quiebres más y terminó quedándose con la manga.

En el segundo episodio, el criollo dispuso de dos oportunidades de quiebre en el tercer game, pero no logró concretarlas y descargó su frustración al lanzar la raqueta con fuerza contra el piso. En el siguiente juego, además, cedió su servicio en cero. Si bien consiguió un break en el quinto game, no pudo sostener la ventaja y entregó nuevamente su saque en el octavo. Finalmente, Jódar aprovechó su turno de servicio para sentenciar el encuentro.

Con esta derrota, Tabilo quedó 4-1 abajo en el historial frente al español y ahora deberá enfocarse en su próximo desafío: poner punto final a su temporada 2026 la próxima semana en el ATP 250 de Estocolmo, en Suecia.

PURANOTICIA