Alejandro Tabilo superó la qualy y se metió al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Alejandro Tabilo (72° del mundo) continúa con su destacada gira por Asia: primero, alcanzó final en el Challenger de Guangzhou; luego conquistó el título en el ATP 250 de Chengdú y; pese a caer en el debut en Tokio, ahora superó la qualy y dirá presente en el Masters 1000 de Shanghai.

"Jano" derrotó durante la madrugada de este martes al complicado francés Harold Mayot (150°) por parciales de 6-3 y 6-4, en una hora y 25 minutos de partido.

En la primera manga, el zurdo quebró en el octavo game para sellar el set con su servicio en el siguiente, salvando dos bolas de break.

En tanto, en el segundo episodio aprovechó una ruptura de entrada en el primer juego y sentenció la victoria con su envío en el décimo.

Con esto, Tabilo extendió a 13 triunfos y dos derrotas su racha en esta gira por Asia, considerando los partidos por la qualy que ha disputado tanto en Chengdú como en Shanghai.

Ahora, el chileno tendrá que esperar que terminen todos los duelos de las clasificaciones para conocer al rival que enfrentará en su debut en el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 chino.

