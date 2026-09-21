Alejandro Tabilo salió del top 30: así quedó el nuevo ranking ATP de los tenistas chilenos

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien viene de realizar una pésima serie de Copa Davis ante España, bajó cuatro casilleros para salir del top 30 y ubicarse 32°. A "Jano" le descontaron los puntos del título que conquistó el año pasado en el ATP 250 de Chengdú.

En tanto, Cristian Garin, quien sufrió una dura derrota por la Ensaladera de Plata, subió un puesto para situarse 132°, mientras que Tomás Barrios escaló dos peldaños para ser 137° y Matías Soto cayó nueve puestos para ubicarse 246°.

Respecto al top ten, no hubo modificaciones y el italiano Jannik Sinner continúa en la cima, mientras que el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.690 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.560 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.890 (0)

6° Daniil Medvedev (Rusia) 3.770 (0)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.720 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.300 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.175 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

32° Alejandro Tabilo 1.565 (-4)

132° Cristian Garin 446 (+1)

137° Tomás Barrios 428 (+2)

246° Matías Soto 226 (-9)

689° Daniel Núñez 48 (0)

706° Nicolás Villalón 46 (-3)

798° Benjamín Torrealba 36 (-2)

824° Bastián Malla 33 (-13)

859° Nicolás Jarry 30 (-2)

PURANOTICIA