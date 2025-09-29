Alejandro Tabilo sacó la tarea adelante ante Jie Cui en la qualy del Masters 1000 de Shangai

Trabado triunfo el de Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) en su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai. El chileno pasó algunas complicaciones, pero sacó la tarea adelante y quedó a una victoria del cuadro principal del prestigioso torneo chino.

"Jano", primera cabeza de serie en las clasificaciones, derrotó en la madrugada chilena de este lunes al local Jie Cui (308°) por parciales de 6-3 y 7-5, tras una hora y 54 minutos de un partido donde por momentos no se notó la gran diferencia de ranking.

De hecho, el cotejo comenzó con el asiático sorprendiendo de entrada con un quiebre en el primer game y luego colocándose 3-1 arriba con un gran nivel de juego. Sin embargo, poco a poco el nacional se fue metiendo en el encuentro y ganó cinco games consecutivos, con rupturas incluidas en el sexto y y octavo juego, para remontar y quedarse con el primer set.

En el segundo episodio fue el chileno el que quebró de entrada en el primer game y luego estuvo 3-1 arriba. Pero el dueño de casa volvió a sorprender y quebró en el sexto. Después ambos fueron conservando sus envíos hasta que "Ale" rompió el saque de su rival en el undécimo y en el siguiente sentenció todo con un ace.

Con es triunfo, Tabilo avanzó a la segunda y última ronda de la qualy del Masters 1000 de Shanghai, donde buscará el paso al main draw ante el francés Harold Mayot (150°), quien eliminó al local chino Fajing Sun (225°) por 7-5 y 6-3.

