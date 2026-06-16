Alejandro Tabilo inicia la gira sobre césped con debut y despedida en el ATP 500 de Queen's

Un mal comienzo tuvo Alejandro Tabilo (31° del mundo) en la gira sobre césped con miras a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Es que el tenista chileno tuvo debut y despedida con una fea derrota en el ATP 500 de Queen's, donde regresó a la superficie de césped después de dos años (el 2025 se bajó de toda la gira por lesión).

"Jano" cayó este martes frente al qualy australiano Rinky Hijikata (104°) por parciales de 6-2 y 6-4, en apenas una hora y cinco minutos de un partido donde estuvo demasiado errático ante un sólido rival, quien casi no le dio chances y demostró el mayor ritmo que llevaba en la hierba.

El primer set comenzó con los dos jugadores firmes con sus servicios. Sin embargo, en el quinto game el zurdo nacido en Canadá no pudo sostener y sufrió un quiebre. El criollo sintió el golpe, porque después no ganó ningún juego más, sufrió otro rompimiento en el séptimo y en el siguiente el oceánico abrochó sin problemas.

En el segundo episodio fue similar, porque el nacional aguantó los dos primeros games y nuevamente en el quinto sufrió un break en cero tras un pésimo turno de saque. En tanto, en el siguiente no pudo aprovechar la única opción de quiebre que tuvo y al final, Hijikata sentenció todo en el décimo juego con un ace.

De esta manera, Tabilo dijo adiós prematuramente al ATP 500 de Queen's y ahora viajará a España para disputar la próxima semana el ATP 250 de Mallorca, donde fue campeón en 2024 y el que será su último apronte para Wimbledon.

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