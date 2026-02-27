Alejandro Tabilo avanza a cuartos del Chile Open tras dura batalla ante Thiago Tirante

Alejandro Tabilo (42° ATP) salió a la cancha Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo cargando con la responsabilidad de mantener a un tenista nacional en el Chile Open.

Y no decepcionó porque, pese a que tuvo dificultades y debió bregar más de lo esperado, se clasificó a los cuartos de final del torneo al imponerse en tres sets al argentino Thiago Tirante con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3en dos horas y siete minutos.

Tabilo tuvo un inicio vacilante y Tirante, con un solo quiebre, en el tercer juego, logró llevarse la manga en 39 minutos.

El chileno logró acomodarse mejor en el segundo set aunque su rival, con disparos potentes y colocados, lo obligó a buscar su mejor repertorio para imponerse por 6-3 en 36 minutos.

La tercera manga no fue tan diferente. Ambos rivales sumaron buenas y malas pero la diferencia la hizo Tabilo al lograr el único quiebre en el quinto juego, lo que lo llevó a una victoria que fue acompañada de vítores por un atestado estadio.

Alejandro Tabilo volverá este viernes a la cancha para enfrentar, no antes de las 20 horas, al argentino Sebastián Báez (52°), verdugo de Cristian Garin en la presente jornada del Chile Open.

