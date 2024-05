Alejandro Tabilo dedicó emotivas palabras tras quiebre con sus entrenadores

En medio de lo que fue su gran participación en el Masters 1.000 de Roma, el tenista nacional Alejandro Tabilo (25° del ranking ATP) causó revuelo al revelar que desde hace semanas se encouentra buscando entrenador tras romper lazos con el argentino Guillermo Gómez.

Culminada su travesía por el certamen italiano, donde alcanzó una histórica semifinal, "Jano" se volcó a redes sociales para dedicar emotivas palabras no solo para el trasandino, sino también para su compatriota Ignacio Jojot, quienes lo acompañaron por casi una década.

A través de su cuenta de Instagram, el chileno indicó que "después de 7 años de trabajo junto a Guille y Jojot, decidimos separar nuestros caminos. Han sido años de muchísimos aprendizajes, increíbles momentos y otros no tan buenos, que pudimos atravesar todos juntos. Logramos lo que siempre quisimos y buscamos gracias al trabajo en equipo".

En la misma línea, agradeció a "ustedes dos y todo el equipo que hay detrás de la academia Alto Tenis. Definitivamente no hubiese llegado hasta donde llegué hoy si no fuese gracias a ustedes, todo lo que me enseñaron y lograron sacar de mí, gracias por eso".

"También gracias por ser parte de mi familia en Chile y siempre cuidarme, dejando de lado el tenis. Me llevo muchos aprendizajes de ustedes, y especialmente, creer en el proceso. Les deseo la mejor de las suertes a ustedes y toda la academia. Muchas gracias", cerró el nacido en Toronto.

Cabe mencionar que de momento, Tabilo ha estado acompañado de forma provisoria por el colombiano Cristian Rodríguez, quien se mantiene como tenista activo en el circuito de dobles. Por lo mismo, su actual equipo lo componen Ignacio Guajardo, Rodrigo Budnik y Víctor Olguín.

PURANOTICIA