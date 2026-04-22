Alejandro Tabilo debutó con sólido triunfo y avanzó a la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid

Con una actuación sobresaliente, Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP) concretó un exitoso estreno en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid.

Durante la jornada de este miércoles, la raqueta nacional se impuso ante el francés Valentin Royer (72°) mediante parciales de 6-2 y 6-4. El duelo, que se extendió por una hora y 16 minutos, se alza como uno de los desempeños más destacados del tenista en esta temporada 2026.

A lo largo del cotejo, el chileno no concedió oportunidades de quiebre y desplegó una amplia variedad de tiros en el court 4.

Cabe destacar que el partido debió ser reubicado desde el Stadium 3 a raíz de la prolongación del choque previo que animaron el checo Tomas Machac y el argentino Francisco Comesaña.

Desde los primeros pasajes de la manga inicial, "Jano" exhibió un tenis de alta categoría, capitalizando además las equivocaciones de su adversario. Consiguiendo romper el servicio en el tercer y séptimo juego —este último luego de un punto espectacular donde alcanzó un drop shot para luego conectar un notable passing—, el jugador logró una rápida ventaja de 5-2. Finalmente, cerró el parcial inicial no sin ciertos contratiempos, concretando su tercer set point gracias a un ace abierto.

Ya en el segundo capítulo, el zurdo nacido en Canadá dejó escapar dos opciones de quiebre apenas en el primer game. Sin embargo, esto no mermó su rendimiento, ya que en el tercer juego logró arrebatarle el saque al europeo luego de que este cometiera un evidente fallo de derecha. Aunque en el quinto game dispuso de otra bola de break que no logró materializar, el tenista nacional sostuvo sus juegos de servicio con solidez hasta liquidar el encuentro en el décimo juego, conectando un ace sin mayores inconvenientes.

Gracias a esta victoria, Tabilo aseguró su boleto a la segunda ronda del cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid. En dicha instancia deberá afrontar un complejo reto, puesto que su próximo rival será Jiri Lehecka (14°). El jugador europeo avanzó directamente tras quedar libre en la fase inicial, amparado en su estatus de 11° cabeza de serie.

Cabe recordar que el checo actuó como su verdugo hace escasas semanas durante la segunda fase del Masters 1.000 de Montecarlo, ocasión en la que se impuso mediante una remontada por 4-6, 7-6 y 6-3. Pese a ese antecedente, el superlativo nivel que demostró el chileno este miércoles genera expectativas de que logre cobrarse revancha y continúe su camino triunfal en las instalaciones de la "Caja Mágica".

PURANOTICIA