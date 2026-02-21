Alejandro Tabilo clasifica a semifinales en Río y vuelve al Top 50

El chileno Alejandro Tabilo (68° ATP) se mostró emocionado tras avanzar a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, luego de derrotar al argentino Thiago Tirante (92°). Más que felicidad, el nacional resumió su sensación en una frase clara: “Estoy orgulloso de mí mismo”.

Con este triunfo, Tabilo aseguró su regreso al Top 50 del ranking ATP, un objetivo clave en su temporada. El chileno destacó especialmente su capacidad de reacción durante el encuentro, subrayando que logró revertir momentos adversos gracias a su fortaleza mental.

“Poder dar vuelta la cabeza y ganarlo, por esa parte más que nada estoy orgulloso de mí mismo. Le doy gracias a todo el equipo que estuvo batallando conmigo”, señaló el tenista, quien también valoró el apoyo recibido desde las tribunas.

Tabilo agradeció el aliento del público brasileño, reconociendo que fue fundamental en el cierre del partido. “En el tercer set entré medio bajo, un poco cansado, pero me ayudaron mucho y salí con todo al final”, afirmó.

Ahora, el chileno se medirá en semifinales ante el peruano Ignacio Buse (91°), quien eliminó a Matteo Berrettini (57°). En caso de avanzar, disputará la final frente al ganador del duelo entre Tomás Martín Etcheverry (51°) y Vít Kopřiva (87°), manteniendo vivo el sueño de conquistar el título en Brasil.

