Alejandro Tabilo cae en su debut en el ATP de Mallorca y suma dudas previo a Wimbledon

Desastrosa ha sido la gira sobre pasto de Alejandro Tabilo (33° del mundo) en esta temporada 2026. Es que al debut y despedida de la semana pasada en el ATP 500 de Queen's, ahora se sumó la derrota de su estreno en el ATP 250 de Mallorca, torneo que ganó en 2024.

En su condición de cuarto cabeza de serie, el chileno quedó libre en primera ronda, por lo que avanzó directamente a octavos de final y ahí se inclinó este martes ante el húngaro Fabian Marozsan (62°) por parciales de 6-2 y 6-3, tras una hora y 19 minutos de un partido donde mostró un pobre nivel de juego.

"Jano" estuvo desconectado desde un inicio, pues con un festival de errores no forzados sufrió dos quiebres y quedó rápidamente 4-0 abajo y su rival selló la manga con su turno en el octavo game tras salvar la única chance de break que tuvo en contra.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá entregó su servicio de entrada en el primer game tras una doble falta. Y si bien quebró en el cuarto juego, en el siguiente sufrió una nueva ruptura, mientras que en el sexto y octavo desperdició cuatro bolas de break.

Al final, un Marozsan que ni siquiera tuvo que brillar, sentenció la victoria con otro rompimiento en el noveno game, luego de una doble falta del chileno que resumió su paupérrimo rendimiento.

Con esto, Tabilo llegará con muchas dudas a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que el nacional no solamente no ha ganado ningún partido en esta gira sobre pasto, sino que tampoco un set y mostrando un nivel preocupante.

PURANOTICIA