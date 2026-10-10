Alejandro Tabilo cae ante Pablo Carreño y se despide del Masters 1000 de Shanghái

Pese a su gran comienzo de partido, Alejandro Tabilo (30º del ranking de la ATP) se despidió del Masters 1000 de Shanghái, China, al ser derrotado en tres sets por el español Pablo Carreño Busta (65º).

El enfrentamiento válido por la segunda ronda del torneo y que se desarrolló en el segundo turno del court 4 del Qi Zhong Tennis Center puso a dos tenistas que llegaban emparejados a uno en el historial de partidos.

La primera raqueta nacional sentó supremacía en la primera manga y, con un quiebre en el tercer juego, dejó expedito el camino para adjudicarse el set por 6-4.

En el segundo parcial, "Jano" logró un rompimiento en el quinto game, se puso 3-2, pero el hispano automáticamente le arrebató el servicio, con lo que llegaron hasta el tiebreak, donde no pudo sostener el ritmo del europeo y cayó 7-2 en el desempate.

El capítulo final dejó a Carreño Busta con mejor ánimo luego de emparejar el partido, y supo sacar ventaja de ello cuando logró el quiebre en el quinto juego, suficiente para encaminar la victoria y acceder a la ronda de los 32 mejores del penúltimo Masters 1000 de la temporada, tras dos horas con 42 minutos y un marcador de 4-6; 7-6 (2) y 6-4.

Tabilo lo lamenta, dado que el término de año tiene pocos puntos que defender y estos torneos le sirven para subir en el ranking, lo cual fue frenado en un partido donde tuvo las opciones de alzarse con la victoria.

PURANOTICIA