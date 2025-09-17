Alejandro Tabilo avanzó al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras superar la qualy

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) está realizando una destacada gira por Asia. Es que tras alcanzar la semana pasada la final en el Challenger de Guangzhou, ahora el chileno superó la qualy para clasificar al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú.

"Jano", cuarto cabeza de serie de la etapa previa, derrotó este miércoles al sudafricano Lloyd Harris (258°) en un duro partido por parciales de 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (2), tras dos horas y 45 minutos.

La primera manga fue bastante pareja y ninguno entregó puntos de quiebre al otro, por lo que el set se definió en un tiebreak, donde el nacional fue más certero y se lo adjudicó por 7-4.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá quebró de entrada en el primer game y sacó por el partido en el décimo juego. Sin embargo, no pudo abrocharlo y nuevamente resolvieron en un desempate, donde esta vez el sudafricano fue mejor y se lo llevó por 7-2.

En el tercer y último capítulo las acciones continuaron parejas, aunque el nacional tuvo chances en el sexto y dos match points en el duodécimo game, pero su rival salvó con tremendos servicios. Al final otra vez definieron en un tiebreak, donde "Ale" estuvo sensacional para sentenciar todo por 7-2.

De esta manera, Tabilo clasificó al cuadro principal de ATP 250 de Chengdú y ahora tendrá que esperar el sorteo para determinar su rival en primera ronda, que podría ser el neerlandés Botic Van de Zandschulp (83°), el argentino Sebastián Báez (41°), séptimo cabeza de serie, el hongkonés Coleman Wong (149°) o el australiano Jordan Thompson (78°).

