Alejandro Tabilo avanzó a las semifinales del Challenger de Guangzhou tras derrotar al estadounidense Nishesh Basavareddy

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) explicó la semana pasada que se bajó de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo para iniciar anticipadamente la gira por Asia e intentar retomar el ritmo y la confianza perdida tras las constantes lesiones en esta dura temporada.

Y el tenista chileno está demostrando que fue certera su decisión, porque este viernes avanzó a las semifinales del Challenger de Guangzhou, en China, con remontada revancha ante un jugador que lo había vencido a principios de año, en octavos del ATP 250 de Auckland.

"Jano" derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), tercer cabeza de serie, por parciales de 5-7, 7-5 y 6-2, tras dos horas y 33 minutos de partido.

En la primera manga las acciones estuvieron parejas, hasta que el norteamericano le quebró el servicio al nacional en el undécimo game para después sellar el set.

En el segundo episodio continuó la paridad y cuando parecía que todo se definiría en un tiebreak, el criollo logró justo una ruptura en el duodécimo para forzar a un tercer parcial.

En el capítulo definitivo, "Ale" tomó mayor confianza y aprovechó que su rival se vio algo disminuido físicamente. Fue así que logró dos quiebres, en el sexto y octavo juego, para sentenciar la victoria.

Con este triunfo, Tabilo está trepando al casillero 118 en el ranking en vivo y volvió a meterse a semifinales de un torneo después de tres meses (la última vez había sido en junio pasado en Prostejov, República Checa).

En busca de la final, el chileno enfrentará al australiano Christopher O'Connell (53°), primer sembrado y quien eliminó al ruso Marat Sharipov (243°) por un doble 6-4. Al oceánico le ha ganado las dos veces que se midieron, en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells 2023 y en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo en 2024.

