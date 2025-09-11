Alejandro Tabilo avanzó a cuartos de final en Guangzhou con aplastante triunfo

El chileno, sexto cabeza de serie, derrotó sin problemas al taiwanés Yu Hsiou Hsu para meterse en ronda de ocho mejores, donde enfrentará a un jugador con el que cayó a principios de año.
La decisión de bajarse de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo para priorizar el calendario ATP con el inicio de la gira por Asia le está rindiendo frutos a Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP).
Es tras su triunfal debut en el Challenger de Guangzhou, en China, ahora el tenista nacional avanzó a los cuartos de final con una aplastante victoria.
"Jano", sexto cabeza de serie del certamen, se impuso de manera categórica al taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°) por parciales de 6-2 y 6-1, en una hora y 24 minutos de partido.
En la primera manga, el nacional consiguió dos quiebres, en el primer y séptimo juego, mientras que en el segundo episodio concretó tres rupturas más para sentenciar el categórico triunfo.
Con esto, Tabilo está escalando al casillero 120 en el ranking en vivo y en cuartos de final del Challenger de Guangzhou enfrentará al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), tercer cabeza de serie, quien eliminó al italiano Giulio Zeppieri (171°) por 6-4, 1-0 y retiro.
Ante el norteamericano buscará revancha, pues cayó a principios de año en octavos de final del ATP 250 de Auckland en el único enfrentamiento previo.
