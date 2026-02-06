Alejandro Tabilo aumenta la ventaja para Chile en la serie de Copa Davis ante Serbia tras superar a Ognjen Milic

En un partido que se tornó más complejo de lo presupuestado, Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) doblegó al prometedor Ognjen Milic (466°) y consiguió el segundo punto para Chile en la llave ante Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis.

El número uno criollo batalló por dos horas y 14 minutos para poder vencer al balcánico de 18 años, en un compromiso que se resolvió para el local por parciales de 6-7 (3), 6-2 y 6-4.

Contrario a lo que se esperaba dada la amplia diferencia de experiencia entre ambos, el joven talento europeo fue un hueso duro de roer para "Jano", animando un reñido primer set con un quiebre por lado y que se extendió hasta el tie break, con el visitante imponiéndose por 7-3.

Sin embargo, el nacido en Toronto se recuperó de manera formidable en el segundo capítulo y se quedó con el servicio de su adversario en dos ocasiones (primer y séptimo juego), encaminando un holgado 6-2 para emparejar la contienda.

"Ale" aprovechó este impulso para el tercer y último capítulo donde necesitó de una ruptura en el quinto game para sacar una diferencia que a la postre fue decisiva para sellar el encuentro a su favor con un 6-4 y ampliar la ventaja en favor del equipo liderado por el doble medallista de oro Nicolás Massú.

Con esta victoria de Tabilo, el combinado criollo quedó a un paso de asegurar el triunfo en la serie con Serbia, el cual podría abrochar con el encuentro de dobles entre la dupla conformada por el propio Tabilo y Nicolás Jarry, contra el binomio de los gemelos Ivan y Matej Sabanov.

