Alejandro Tabilo aclara por qué no será parte de la Copa Davis: "Nadie sabe lo que estoy viviendo"

La noche del lunes Nicolás Massú oficializó la nómina del equipo chileno de Copa Davis que recibirá el próximo 13 y 14 de septiembre a Luxemburgo por el Grupo I Mundial. En la lista sorprendió la ausencia de Nicolás Jarry (102° del ranking ATP) y de Alejandro Tabilo (122°), las dos primeras raquetas nacionales.

La Federación de Tenis de Chile explicó lo de Jarry pasa por asuntos familiares, debido a que recientemente fue padre, mientras que lo de Tabilo fue por "priorizar su calendario ATP".

Frente a esto, "Jano" se llenó de críticas por parte de los hinchas en redes sociales, por lo que aclaró su baja y relató el calvario que está viviendo.

"Hola a todos! Quiero aclarar mi situación actual y la razón por la cual no voy a poder participar en esta fecha de la Copa Davis. Este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones", comenzó diciendo en Instagram.

"Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó 1 mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cms que me tuvo 2 meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto", añadió.

Además, agregó: "Cuando regresé, sin ritmo y sin confianza, me doblé el tobillo en la qualy de Winston Salem. Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%".

En la misma línea, sostuvo: "Muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hace semanas hablé con Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento".

Luego, continuó: "Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera".

Por último, sentenció: "Ojalá entiendan y pueda verlos pronto en alguna cancha de tenis haciendo lo que más me gusta".

PURANOTICIA