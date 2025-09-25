Alcalde de Temuco no autorizará amistoso de Colo-Colo en el estadio Germán Becker

A comienzos de esta semana se dio a conocer que Colo-Colo disputaría dos amistosos en el sur del país, para no perder ritmo en este largo receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20 que arrancará este fin de semana.

Uno de esos cotejos del elenco albo sería ante Deportes Temuco, club de la Primera B. Sin embargo, el cuadro de Macul ya encontró un serio problema.

En las últimas horas, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, manifestó su rechazo a este compromiso a desarrollarse en el estadio Germán Becker.

"El Municipio no autoriza este tipo de encuentros de alta convocatoria y donde sus barras generan problemas dentro y fuera del estadio", expresó la autoridad comunal.

En tanto, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, confirmó que no se ha presentado ningún requerimiento para la realización de este partido.

Cabe consignar que el Campeonato Nacional se reanudará el fin de semana del 19 de octubre, cuando culmine el Mundial Sub 20 que se desarrollará en el país.

