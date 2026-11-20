Debido al complejo momento que atraviesa Alexis Sánchez en el CF Montreal de la Major League Soccer, han comenzado a tomar fuerza los rumores sobre un eventual regreso del delantero nacional al fútbol chileno. En ese escenario, Colo-Colo aparece como uno de los posibles destinos del bicampeón de América con la Roja para 2027, considerando que el Cacique disputará la Copa Libertadores.

Sin embargo, Universidad de Chile también buscaría entrar en la disputa por el fichaje del goleador histórico de la Selección chilena. Así lo dejó entrever Jorge Burgos, nuevo vicepresidente de Azul Azul, quien abordó la posibilidad de incorporar al tocopillano.

"Si la decisión de Alexis Sánchez es continuar su carrera en Chile, con un contrato digno y propio de lo que paga el fútbol chileno, es una carta que hay que jugársela", reconoció el directivo en conversación con La Magia Azul.

"Alexis es un notable jugador, está en una etapa especial de su carrera, más cerca del final, pero en muy buen estado físico. Si se diera una cosa parecida a lo que ocurrió con Eduardo Vargas, sería una gran noticia. Hay que dar esa pelea", añadió.

Cabe consignar que Sánchez viene de cerrar un complicado semestre en el fútbol estadounidense, donde no consiguió marcar goles con el CF Montreal y terminó la temporada junto al cuadro canadiense en el último lugar de la MLS. Un escenario que ha alimentado las especulaciones sobre un posible retorno a Chile.

(Imagen de Instagram @alexis_officia1)