Alcalde de Independencia se opone a Supercopa en Santa Laura: "No están las condiciones"

La Supercopa 2025 podría no jugarse en el Estadio Santa Laura, luego de que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, anunciara que hará "todo lo posible" para evitarlo. El edil argumenta que no existen las condiciones de seguridad adecuadas para un partido de alta convocatoria entre Colo-Colo y Universidad de Chile, programado para el 14 de septiembre.

En un punto de prensa, Iglesias se refirió al trágico accidente ocurrido el día anterior en el Estadio Monumental, que terminó con la vida de un hincha, como la prueba más clara de que "no hay garantías" para este tipo de eventos. El alcalde enfatizó que la ubicación del estadio, en un barrio residencial y con una salida de metro cercana, representa un alto riesgo para la seguridad de los vecinos.

"No hay capacidad de coordinar dentro de los estadios", sentenció Iglesias, quien criticó a los organizadores por no poder garantizar un evento seguro.

A pesar de que su alcaldía no tiene la autoridad para suspender el partido directamente, el edil aseguró que buscará otras vías para lograr su objetivo. Entre las medidas que evalúa están una reunión con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la presentación de un recurso de protección ante la Justicia.

Este partido, que enfrenta al campeón de la Liga de Primera y al ganador de la Copa Chile de la temporada 2024, ya había sido postergado en enero por problemas logísticos. Ahora, su realización enfrenta una nueva y compleja barrera de seguridad.

PURANOTICIA