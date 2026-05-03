Agónico empate de Deportes Temuco aleja a Santiago Wanderers del subliderato

Con la presencia de más de cinco mil personas en el estadio Elías Figueroa Brander, las aspiraciones de Santiago Wanderers de alcanzar el subliderato de la Liga de Ascenso sufrieron un duro revés. En un vibrante compromiso, Deportes Temuco rescató un agónico empate a dos goles, amargando la jornada al conjunto local.

El marcador se movió rápidamente a favor de la escuadra comandada por Francisco Palladino. Cuando apenas transcurrían los primeros minutos, un tiro de esquina ejecutado por Leandro Navarro encontró la cabeza de Cristopher Valenzuela (8'), quien se encargó de inaugurar las cifras.

La alegría de los dueños de casa, no obstante, fue efímera. Una gran jugada por la banda izquierda protagonizada por el joven Cristian Rocha culminó con un preciso envío al área, permitiendo que Nicolás Rivera (17') decretara la paridad transitoria.

Lejos de rendirse, el Decano del fútbol chileno volvió a ponerse en ventaja antes del descanso. Una incursión ofensiva de Pedro Navarro por el costado derivó en un centro que, sorpresivamente, terminó ingresando en el arco defendido por Yerko Urra a los 33 minutos.

Durante la segunda mitad, la estrategia del elenco caturro se centró en aguantar la presión de los visitantes. El equipo de La Araucanía buscó incesantemente superar al guardameta Bayron Martínez, premio que finalmente llegó en el tiempo de adición gracias a una certera definición de Franco Ortega (90+3').

Este resultado impidió que la escuadra verde se posicionara como escolta exclusiva del puntero Deportes Puerto Montt. Tras la igualdad, los porteños se estancaron en el quinto puesto con 16 unidades, superando apenas por dos puntos al combinado sureño.

En cuanto a los próximos desafíos, la agenda indica que Deportes Temuco recibirá a Unión Española el sábado venidero a contar de las 15 horas. Durante esa misma jornada, pero más tarde, Santiago Wanderers enfrentará a Cobreloa.

PURANOTICIA