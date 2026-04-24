Adiós a la Caja Mágica: Alejandro Tabilo no logra aguantar el ritmo y queda fuera del Masters de Madrid

La segunda ronda del Masters 1000 de Madrid marcó el final del camino para Alejandro Tabilo (43° del ranking ATP). Sobre la arcilla de la Caja Mágica, el tenista nacional se despidió del cuadro principal al no lograr concretar su anhelada revancha.

En un encuentro que se extendió por dos horas y 10 minutos, "Jano" cayó en tres sets ante el checo Jiri Lehecka, 14 del orbe, quien ya había sido su verdugo hace dos semanas en Montecarlo. El europeo se impuso con un marcador de 3-6, 7-6 (4) y 6-4, en un duelo cuyo desarrollo fue casi calcado al vivido en Mónaco: el chileno exhibió un altísimo nivel en el arranque, sin embargo, no pudo mantener el ritmo y terminó sufriendo una dolorosa remontada.

Durante los compases iniciales, ambos jugadores se mostraron firmes al mantener sus servicios en cero. La paridad se rompió cuando el nacional conectó un espectacular zurdazo paralelo para quebrar en el cuarto game. Posteriormente, el tenista generó otra bola de break en el sexto juego, de la cual su rival zafó conectando un ace. Finalmente, "Ale" selló el set sin problemas en el noveno juego, dejándolo en cero mediante un ace abierto.

El trámite se volvió de dientes apretados y sumamente parejo durante el segundo episodio, etapa en la que el checo subió considerablemente su nivel, apoyándose sobre todo con su servicio. Los dos competidores fueron manteniendo sus saques hasta llegar al tiebreak, no sin que antes el criollo lograra salvar un set point con su turno en el duodécimo juego. Tal como ocurrió en Montecarlo, al europeo le salió todo en el desempate y se lo adjudicó por 7-3 gracias a dos mini breaks.

Para el tercer y último capítulo, Lehecka se mantuvo a gran nivel y consiguió quebrarle al nacional en el quinto game, una ruptura que fue clave. A partir de ese momento, el vencedor solamente tuvo que conservar sus envíos, sentenciando todo en el décimo juego en blanco.

Tras este resultado, el 14 del mundo se convierte en una verdadera "bestia negra" para el chileno en el circuito, acumulando ya cuatro triunfos y sin ninguna derrota a su favor.

A pesar de esta eliminación, el chileno está subiendo al casillero 39 en el ranking en vivo. Ahora viajaría a Francia, pues figura anotado en el Challenger de Aix-en-Provence que se disputa la próxima semana.

PURANOTICIA