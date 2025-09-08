Actualización ranking ATP tras el US Open: Nicolás Jarry se mantuvo

Terminó el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, y con ello la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo algunas novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Nicolás Jarry se mantuvo en el casillero 102, aunque ahora hay nueva segunda raqueta nacional con Cristian Garin en ese sitial. El "Tanque" trepó dos puestos para ubicarse 124° y desplazar a Alejandro Tabilo.

"Jano" retrocedió tres peldaños para situarse 125°. Consignar que el zurdo nacido en Canadá se bajó, al igual que Jarry, del equipo chileno de Copa Davis para la serie frente a Luxemburgo, por privilegiar su calendario ATP, donde esta semana disputará un challenger en China.

Por su lado, Tomás Barrios se mantuvo 134°, mientras que Matías Soto descendió 11 lugares para aparecer en el casillero 183.

Respecto al top ten, hubo varios cambios. El principal es que con el título en el US Open, el español Carlos Alcaraz desplazó del número 1 del mundo al italiano Jannik Sinner, quien ahora es segundo, mientras que el alemán Alexander Zverev completa el podio.

En otros cambios, el serbio Novak Djokovic subió tres posiciones para colocarse 4°, el estadounidense Taylor Fritz bajó del 4° al 5°, el británico Jack Draper cayó del 5° al 7°, el italiano Lorenzo Musetti subió del 10° al 9° y el ruso Karen Khachanov bajó del 9° al 10°.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (+1)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 puntos (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+3)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (-1)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (-2)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (+1)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

102° Nicolás Jarry 628 (0)

124° Cristian Garin 518 (+2)

125° Alejandro Tabilo 517 (-3)

134° Tomás Barrios 473 (0)

283° Matías Soto 185 (-11)

790° Daniel Núñez 32 (-17)

919° Benjamín Torrealba 20 (-13)

942° Nicolás Villalón 19 (+39)

PURANOTICIA