Actualización ranking ATP: Tabilo y Jarry continúan descendiendo

Se disputan las últimas semanas del calendario y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, otra vez sufrió un descenso en el escalafón, pues ahora retrocedió siete lugares para ubicarse 89°.

"Jano" debutó el domingo con un sufrido triunfo en el ATP 250 de Atenas y el martes o miércoles desafiará en octavos de final al serbio Novak Djokovic.

En tanto, Cristian Garin subió un lugar para situarse 104°, mientras que Nicolás Jarry, quien ya cerró su temporada por lesión, se desplomó al bajar siete peldaños para aparecer 120°. Por su lado, Tomás Barrios, perdió cinco posiciones y quedó 122°.

Respecto al top ten, hubo novedades. Es que tras conseguir el título del Masters 1000 de París, el italiano Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo y desplazó al español Carlos Alcaraz al segundo puesto, mientras que el alemán Alexander Zverev completa el podio.

En tanto, el estadounidense Ben Shelton subió del 7° al 6°, el australiano Alex de Miñaur bajó del 6° al 7°, el canadiense Felix Auger-Aliassime escaló del 10° al 8°, el italiano Lorenzo Musetti cayó del 8° al 9° y el noruego Casper Ruud retrocedió del 9° al 10°.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (+1)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.250 (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.560 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.735 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (+1)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (-1)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.845 (+2)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (-1)

10° Casper Ruud (Noruega) 3.235 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

89° Alejandro Tabilo 696 (-7)

104° Cristian Garin 614 (+1)

120° Nicolás Jarry 501 (-7)

122° Tomás Barrios 500 (-2)

275° Matías Soto 196 (+4)

791° Daniel Núñez 32 (+15)

873° Benjamín Torrealba 24 (+10)

942° Nicolás Villalón 19 (-2)

978° Diego Fernández 17 (-6)

