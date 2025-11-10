Actualización ranking ATP: Tabilo tuvo un gran avance y Barrios se acercó al top 100

La temporada 2025 ya se acerca a su fin y este lunes la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, escaló ocho puestos para ubicarse 81, todo tras alcanzar los octavos de final del ATP 250 de Atenas, donde cayó ante Novak Djokovic.

En tanto, Cristian Garin retrocedió un puesto, al 105, aunque sigue cerca de regresar al top 100. Por su lado, Tomás Barrios trepó 11 lugares tras consagrarse campeón en el Challenger de Lima, y se situó 111, también muy cerca de retornar a la élite, mientras que Nicolás Jarry descendió dos peldaños, al 122.

Respecto al top ten, el español Carlos Alcaraz recuperó el número uno del mundo ante un italiano Jannik Sinner que buscará volver desplazarlo esta semana en el Torneo de Maestros. El alemán Alexander Zverev completa el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.050 (+1)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.000 puntos (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 4.960 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+1)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (+1)

6° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.935 (-2)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (0)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.845 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.840 (0)

10° Jack Draper (Gran Bretaña) 2.990 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS

81° Alejandro Tabilo 721 (+8)

105° Cristian Garin 626 (-1)

111° Tomás Barrios 568 (+11)

122° Nicolás Jarry 501 (-2)

281° Matías Soto 190 (-6)

796° Daniel Núñez 32 (-5)

878° Benjamín Torrealba 24 (-5)

947° Nicolás Villalón 19 (-5)

981° Diego Fernández 17 (-3)

