Actualización ranking ATP: leves cambios para los principales tenistas chilenos

Con el desfase que hay en la gira por Asia porque los torneos terminan entre martes y miércoles, la ATP volvió a actualizar recién en esta jornada el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, descendió dos puestos y apareció en el casillero 74, previo a su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái.

En tanto, Nicolás Jarry, quien el martes regresó al tour con una dura derrota en el Challenger de Villena, escaló cuatro puestos para situarse 107.

Por su lado, Cristian Garin bajó un lugar para ser 125, mientras que Tomás Barrios perdió cuatro peldaños y se ubicó 137.

Respecto al top ten, el estadounidense Taylor Fritz desplazó del cuarto puesto al serbio Novak Djokovic, mientras que el australiano Alex de Miñaur hizo lo propio del séptimo lugar al británico Jack Draper. En tanto, el español Carlos Alcaraz, campeón en el ATP 500 de Tokio, sigue en la cima y el podio lo completan el italiano Jannik Sinner, monarca en Beijing, y el alemán Alexander Zverev.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.950 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.980 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.995 (+1)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (-1)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.190 (0)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.735 (+1)

8° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.590 (-1)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.555 (0)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.190 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

74° Alejandro Tabilo 826 (-2)

107° Nicolás Jarry 586 (+4)

125° Cristian Garin 518 (-1)

137° Tomás Barrios 466 (-4)

286° Matías Soto 184 (-6)

802° Daniel Núñez 31 (0)

920° Benjamín Torrealba 20 (+3)

943° Nicolás Villalón 19 (+2)

