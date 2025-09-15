Actualización ranking ATP: Jarry y Tabilo quedaron cerca de regresar al top 100

Terminó el fin de semana de Copa Davis y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Nicolás Jarry, quien se mantiene como primera raqueta nacional, subió un puesto pese a no ver acción y trepó al casillero 101 del mundo.

En tanto, Alejandro Tabilo escaló 13 peldaños tras alcanzar la final en el Challenger de Guangzhou, en el inicio de su gira por Asia, y se ubicó 112°, recuperando el dos del país.

Por su lado, Cristian Garin retrocedió dos lugares para situarse 126, mientras que Tomás Barrios subió un puesto para ser 133°.

Respecto al top ten, no hubo modificaciones y el español Carlos Alcaraz continúa como uno del mundo, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (0)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

101° Nicolás Jarry 628 (+1)

112° Alejandro Tabilo 567 (+13)

126° Cristian Garin 518 (-2)

133° Tomás Barrios 473 (+1)

287° Matías Soto 185 (-4)

804° Daniel Núñez 31 (-14)

920° Benjamín Torrealba 20 (-1)

946° Nicolás Villalón 19 (-4)

PURANOTICIA