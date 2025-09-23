Actualización ranking ATP: Alejandro Tabilo regresa al top 100 tras triunfo en Chengdú

Debido al desfase por la gira de Asia, donde los primeros torneos terminan el martes, la ATP recién actualizó durante la tarde de este martes el ranking que elabora semana tras semana.

Y en la nueva actualización se confirmó el regreso de Alejandro Tabilo al top 100 y un tremendo ascenso tras su título en el ATP 250 de Chengdú al derribar al italiano Lorenzo Musetti (9°) y viniendo desde la qualy.

"Jano" escaló 40 peldaños y pasó del 112° en el que comenzó el certamen chino, al 72°, De paso, recuperó el sitial de número uno de Chile, al desplazar a Nicolás Jarry.

El "Príncipe", quien no juega desde su eliminación en primera ronda del US Open, sufrió una baja de diez lugares y retrocedió al puesto 111°.

En tanto, Cristian Garin subió dos lugares, al 124°, mientras que Tomás Barrios no sufrió modificaciones y se mantuvo en el casillero 133°.

Respecto al top ten, no se registraron cambios y el español Carlos Alcaraz sigue en la cima, mientras que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev completan el podio.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (0)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280 (0)

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.545 (0)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (0)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

72° Alejandro Tabilo 826 (+40)

111° Nicolás Jarry 586 (-10)

124° Cristian Garin 518 (+2)

133° Tomás Barrios 473 (0)

280° Matías Soto 189 (+7)

802° Daniel Núñez 31 (+2)

923° Benjamín Torrealba 20 (-3)

945° Nicolás Villalón 19 (+1)

