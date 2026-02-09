Actualización del ranking ATP de los tenistas chilenos tras la Copa Davis

Terminó la fecha de Copa Davis y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

En ese sentido, Alejandro Tabilo, quien se mantiene como primera raqueta nacional, ascendió dos casilleros para ubicarse 71°, mientras que Cristian Garin trepó tres peldaños para situarse 89°.

En tanto, Tomás Barrios y Nicolás Jarry registraron caídas. El chillanejo bajó dos puestos para ser 114°, mientras que el "Príncipe" retrocedió tres lugares para ser 143°.

Respecto al top ten, el único cambio fue que el canadiense Felix Auer-Aliassime desplazó del sexto lugar australiano Alex de Miñaur. La lista continúa encabezada por el español Carlos Alcaraz, mientras que el podio lo completan el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.150 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.300 puntos (0)

3° Novak Djokovic (Serbia) 5.280 (0)

4° Alexander Zverev (Alemania) 4.605 (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 (0)

6° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.950 (+2)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.940 (0)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.835 (-2)

9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.560 (0)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.235 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

71° Alejandro Tabilo 774 (+2)

89° Cristian Garin 656 (+3)

114° Tomás Barrios 546 (-2)

143° Nicolás Jarry 441 (-3)

321° Matías Soto 157 (+2)

700° Daniel Núñez 46 (-2)

791° Benjamín Torrealba 35 (-5)

949° Diego Fernández 20 (-1)

980° Nicolás Villalón 18 (+2)

