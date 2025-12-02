Abumohor y opción de que Meneghini llegue a la U. de Chile: "Tiene todas las condiciones, no hay dudas"

El director técnico de O'Higgins, Francisco Meneghini, recibió un importante espaldarazo en medio de los rumores que lo sitúan como primera opción para sumir en la banca de Universidad de Chile ante la inminente salida de Gustavo Álvarez.

En conversación con radio Cooperativa, el exdueño del elenco rancagüino, Ricardo Abumohor, fue consultado sobre estos trascendidos y no dudó en elogiar a "Paqui", artífice de la campaña que tiene al club luchando por clasificar a Copa Libertadores.

"Es un técnico joven que estuvo muy involucrado y participando con grandes técnicos, es una persona seria, conocedora del medio, conoce a todos los jugadores, se involucra en toda la parte de los juveniles. Tiene un equipo profesional. Yo creo que tiene una linda proyección", manifestó el otrora mandamás del "Capo de Provincia".

Con respecto a la posibilidad de que el argentino dé un salto en su carrera como entrenador, el expresidente de la ANFP remarcó que "él va en alza, no tengo dudas de eso; cada vez va a ir aspirando a mayores cosas. Si será el momento o no será el momento, no te lo sabría decir, pero que tiene todas las condiciones, no tengo dudas".

Cabe señalar que este sábado a las 18:00 horas, O'Higgins recibirá en el estadio El Teniente a Everton, donde una victoria y un traspié precisamente de la U podría otorgarle un boleto al torneo de clubes más importante del continente.

