Abumohor reveló que ofreció la selección chilena a Manuel Pellegrini

La ANFP se encuentra en búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección chilena de cara al siguiente proceso tras el fracaso de no clasificar al Mundial 2026.

Y al igual que en otras ocasiones, nuevamente aparece el nombre de Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige al Betis de España, pero cuyo contrato en el cuadro verdiblanco termina en 2026.

En las últimas horas se dio a conocer que el exitoso estratego nacional ya tuvo la oportunidad de ser el DT de la Roja cuando aún no tenía el prestigio de ahora. Es que el ex presidente de la ANFP, Ricardo Abumohor, contó que le ofreció el cargo al "Ingeniero" en el proceso rumbo al Mundial de Francia 1998, tras la salida de Xavier Azkargorta.

"Hablamos con tres técnicos, con Jorge Socías, Manuel Pellegrini y Nelson Acosta. Tanto Manuel como el 'Lulo' dijeron 'aquí hay que preparar un proyecto a cuatro años plazo'", reconoció el otrora timonel del organismo de Quilín en una entrevista con The Clinic.

"El remedio, el antibiótico preciso para lo que estábamos viviendo era Nelson, que iba último con la Unión. Tú necesitabas no un tratamiento de primera clase en la mejor clínica, necesitabas una inyección a la vena", añadió.

Además, agregó: "El único que tenía las condiciones para eso era Nelson. Cuando yo hablé con Nelson dijo me la juego y clasifico a Chile. La convicción que tenía, tenía esas aptitudes".

