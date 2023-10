Abogado de Ricardo Gareca descarta posibilidad de conversar con la ANFP "mientras haya un técnico trabajando"

Tras la caída de la Selección chilena en su visita a Venezuela por la cuarta fecha de las Clasificatorias, comenzaron a surgir rumores en torno a un posible reemplazante para el técnico Eduardo Berizzo.

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza es el del otrora DT del combinado peruano, Ricardo Gareca, quien se encuentra sin equipos luego de salir de Vélez Sarsfield por malos resultados en junio del presente año.

Sin embargo, el abogado del "Tigre", Mario Cupelli, fue enfático en señalar que el argentino no se sentaría a conversar con la ANFP mientras el "Toto" esté al frente del conjunto criollo.

"Jamás hubiésemos hablado, no es nuestro estilo. Y si me llaman a mí, yo no hablaría una sola palabra, porque hay un técnico trabajando y lo respetamos. No hay ninguna posibilidad de que hablemos", aseguró el jurista en diálogo con radio Cooperativa.

En la misma línea, insistió en que "no te puedo responder nada mientras Berizzo o quien sea esté ahí. Es una norma de conducta que tenemos. No hablamos con nadie mientras haya un técnico trabajando".

