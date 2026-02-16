A Ñublense le bastó el gol de Ignacio Tapia para derrotar a Audax Italiano

Ñublense consiguió su primera victoria en la Liga de Primera Mercado Libre por la cuenta mínima ante Audax Italiano, el único equipo que, transcurridas las tres primeras fechas, no había recibido goles.

Luego de una primera media hora floja por parte de ambos equipos, el conjunto de Chillán activó su fase ofensiva a través de Ignacio Tapia, a los 32’, con un tiro de media distancia que Tomás Ahumada envío al lanzamiento de esquina.

Los dirigidos de Juan José Ribera siguieron insistiendo hasta que a los 44’ llegó la apertura del marcador. Tras un error en la salida de Federico Mateos, una combinación entre Gabriel Graciano con Ignacio Jeraldino a la entrada del área encontró a Ignacio Tapia, quien con un derechazo al ángulo venció a Ahumada y le dio la tranquilidad a los locales que se fueron en ventaja al descanso.

En el complemento, tras la expulsión de Marco Collado, a los 66’, por doble amarilla, Ñublense controló el ritmo de juego y la posesión del balón. Sin embargo, a los 81’, Pablo Calderón también recibió la roja por doble amarilla, lo que permitió que los últimos minutos fueran de ida y vuelta en ambas áreas, con un leve predominio de Audax.

Lo ganó bien Ñublense. Hizo el gol y aguantó el resultado, dejando a su parcialidad conforme. Además, escaló a la octava posición, con 5 puntos, dejando a su rival con uno menos en la novena casilla.

ÑUBLENSE (1): Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Diego Céspedes, Pablo Calderón; Lucas Molina (60’, Matías Plaza), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano (75’, Sebastián Valencia), Gabriel Graciani (60’, Diego Sanhueza); Ignacio Jeraldino (60’, Franco Rami) e Ignacio Tapia (71’, Alex Valdés). DT: Juan José Ribera.

AUDAX ITALIANO (0): Tomás Ahumada; Daniel Piña, Marcelo Ortiz (77’, Martín Jiménez), Enzo Ferrario; Esteban Matus, Federico Mateos (77’, Favian Loyola), Marco Collao, Nicolás Aedo; Michael Vadulli (42’, Paolo Guajardo), Diego Coelho (46’, Franco Troyansky) y Rodrigo Cabral (46’, Giovani Chiaverano). DT: Gustavo Alberto Lema

GOL 44’: Ignacio Tapia (Ñ).

EXPULSADOS: 66’, Marco Collado (AI), 81’, Pablo Calderón (Ñ).

ÁRBITRO: Piero Maza.

ESTADIO: Nelson Oyarzún.

PURANOTICIA