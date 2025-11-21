A. Italiano se consolida en puestos de Copa Sudamericana luego de derrotar a un complicado Everton

Audax Italiano derrotó por 2-0 a Everton de Viña del Mar, en partido válido por la fecha 28 de la Liga de Primera, cotejo disputado en el estadio Bicentenario de La Florida.

En cuanto al trámite del encuentro, a los 5 minutos, los "oro y cielo" tuvieron la primera chance: Alán Medina desbordó por banda derecha, se internó en el área, ganó línea de fondo y metió un centro atrás para Sebastián Sosa, quien, en área chica, conectó de derecha, pero el balón se estrelló en el poste izquierdo del arquero de Audax Italiano, Tomás Ahumada, en lo que pudo ser la apertura del marcador.

El cuadro viñamarino era el gran protagonista del inicio, y entre los 20 y 22 minutos tuvo una cuádruple ocasión de gol: primero, tras un tiro de esquina y la segunda pelota, Joaquín Moya remató potente de derecha, obligando a Ahumada a despejar con el cuerpo.

Luego, tras un nuevo córner, Ramiro González conectó un cabezazo que fue rechazado en la línea de gol; enseguida, otro frentazo de Medina exigió la estirada del arquero audino, y finalmente Sosa, nuevamente de cabeza, encontró la reacción del guardameta Ahumada, que con reflejos notables mantuvo el cero en su arco.

Ya en el cierre del primer tiempo, el delantero itálico Lautaro Palacios (45’) se escapó libre de marca rumbo al arco "ruletero", ingresó al área y remató cruzado, pero su disparo se fue desviado.

El segundo tiempo comenzó con una ocasión clara para el cuadro local: Eduardo Vargas habilitó a Esteban Matus (46’), quien se adentró en el área y sacó un zurdazo potente que Ignacio González desvió al córner con una buena estirada.

La misma fórmula se repitió al 58’, cuando otra vez Vargas se vistió de asistente y dejó en buena posición a Michael Vaduli, quien remató de zurda dentro del área, pero nuevamente González respondió de forma soberbia para enviar el balón al tiro de esquina.

A los 68’, Everton volvió a estar cerca tras un tiro de esquina y posterior cabezazo de Hugo Magallanes, cuyo frentazo con pique al suelo exigió otra gran estirada de Ahumada, que volvió a salvar su portería.

A los 74’, el juez anuló un gol de Sosa por posición de adelanto del delantero uruguayo.

Ya en la recta final del encuentro, a los 86 minutos, Audax tuvo una chance clara: Nicolás Orellana habilitó a Franco Troyansky, quien remató cruzado de zurda dentro del área, pero González volvió a responder.

Sin embargo, a los 87’ cayó la apertura del marcador para los itálicos: tras un tiro libre, la defensa "ruletera" despejó parcialmente, el balón quedó en los pies de Luis Riveros, quien controló y sacó un zurdazo potente desde la entrada del área grande, venciendo a González con un golazo.

En el epílogo del partido, a los 90+6’, llegó el segundo tanto verde: tras una gran jugada personal de Matus, este se asoció con Nicolás Aedo, quien devolvió la pared para que Matus definiera con un derechazo potente y sentenciara el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Audax Italiano llegó a 46 puntos, escaló a la quinta ubicación y se mantiene firme en la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana. En tanto, los viñamarinos quedaron en la decimotercera posición con 26 unidades y deberán seguir peleando por mantenerse fuera de la zona de descenso en las jornadas finales.

En la próxima fecha, los itálicos enfrentarán a Ñublense en La Florida, el sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas; mientras que Everton será local ante el complicado Deportes Iquique, el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en Sausalito.

Audax Italiano: 2

Tomás Ahumada; Jorge Espejo, Daniel Piña, Germán Guiffrey, Esteban Matus; Michael Fuentes Vaduli (Nicolás Aedo 81’), Nicolás Orellana, Gastón Gil Romero (Oliver Rojas 51’), Paolo Guajardo (Luis Riveros 63’); Lautaro Palacios (Martín Jiménez 63’), Eduardo Vargas (Franco Troyansky 81’).

Everton: 0

Ignacio González; Diego Oyarzún, Ramiro González, Hugo Magallanes, Alex Ibacache; Benjamín Berríos, Nicolás Baeza (Cristián Palacios 65’), Joaquín Moya (Raimundo Rebolledo 85’), Alan Medina, Álvaro Madrid (Rodrigo Piñeiro 88’); Sebastián Sosa.

Árbitro: Cristián Galaz

Estadio: Bicentenario La Florida - Santiago

IMÁGENES

PURANOTICIA